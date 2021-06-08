Белорусская армия участвует в военных учениях вместе с Россией и Сербией

Белорусских военных на учения доставили самолетом. Фото: Минобороны

В Миноброны Беларуси сообщили о том, что белорусские военные поучаствуют в совместных учениях с российскими и сербскими военными.

Тактические учения «Славянское братство - 2021» начались во вторник, 8 июня. Стартовали на полигоне «Раевский», что в Новороссийске. Всего в учениях задействованы свыше 200 белорусских военнослужащих из 103-ей Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

- Во время маневров будут отрабатываться совместные действия подразделений ВС Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом, - уточнили в пресс-службе.

В учениях от Беларуси участвуют около 200 человек. Фото: Минобороны

На учениях военные отработают десантирование, как личного состава, так и грузов. Будут преодолевать водные преграды, участвовать в боевых стрельбах и беспарашютном десантировании.

Белорусских военных на учения доставили самолетом Ил-76МД - часть личного состава. Еще около 100 военнослужащих отправились на учения военным эшелоном.

Продлятся совместные учения до 19 июня.

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