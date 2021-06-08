«Надо уважить людей и провести мероприятия». Александр Лукашенко встретился с Виктором Лукашенко

Александр Лукашенко встретился с Виктором Лукашенко. Фото: коллаж снимков пресс-службы президента

В кабинете у Александра Лукашенко 8 июня побывал его старший сын Виктор Лукашенко - напомним, он назначен президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. На рабочей встрече обсуждались вопросы популяризации спорта в республике и организации спортивно-массовых мероприятий в регионах.

Александр Лукашенко признался, что наблюдает за мероприятиями, которые НОК проводит в регионах:

- Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них, - цитирует пресс-служба президента. Отдельно на встрече остановились на культурно-спортивном празднике «Вытокi», который проходил уже в разных райцентрах, а последний раз - в Орше.

- Надо продолжать это, - считает Александр Лукашенко. По его словам, в городах, «которые мы всегда обделяли вниманием, надо уважить людей и провести мероприятия».

Президент НОК также рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио, затем речь зашла о продлении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал на прежней должности - ранее он был помощником президента по национальной безопасности. Александр Лукашенко поручил контролировать, при необходимости, бытовые вопросы семей военнослужащих.