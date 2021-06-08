Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2021 года: снова 10 смертей и еще +597 человек за сутки

В Беларуси продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пресс-службе Минздрава сообщили обновленную информацию по коронавирусу на вторник, 8 июня.

Так за сутки «ковид» подтвердился еще у 597 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси COVID-19 заболели уже 401 тысяча 19 человек.

Также увеличилось и количество выздоровевших: за сутки были выписаны 493 пациентов, за все время - 393 тысячи 237 пациентов с ранее подтвержденным «ковидом».

В Минздраве, кроме того, сообщили еще о 10 смертях за сутки.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 929 пациентов с выявленным коронавирусом, - сообщили в пресс-службе.

Пропорционально увеличилось и количество выполненных тестов. За сутки было сделано более 9,1 тысячи исследований, за все время - более 6,447 миллиона.

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