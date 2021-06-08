Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2021 года: снова 10 смертей и еще +597 человек за сутки

В Беларуси продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В пресс-службе Минздрава сообщили обновленную информацию по коронавирусу на вторник, 8 июня.
Так за сутки «ковид» подтвердился еще у 597 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси COVID-19 заболели уже 401 тысяча 19 человек.
Также увеличилось и количество выздоровевших: за сутки были выписаны 493 пациентов, за все время - 393 тысячи 237 пациентов с ранее подтвержденным «ковидом».
В Минздраве, кроме того, сообщили еще о 10 смертях за сутки.
- За весь период пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 929 пациентов с выявленным коронавирусом, - сообщили в пресс-службе.
Пропорционально увеличилось и количество выполненных тестов. За сутки было сделано более 9,1 тысячи исследований, за все время - более 6,447 миллиона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минздраве Беларуси определили пять вузов, в которые можно передать свое тело после смерти.
В постановлении говорится о том, что физлицо, желающее передать после смерти свое тело, органы, ткани одаряемой организации, составляет распоряжение о совершении анатомического дара (подробности).
Разделал зайца - заразился смертельной болезнью: в Могилевской области зарегистрирован случай туляремии.
Случаи заражения этой инфекцией в Беларуси выявляются каждый год, но они единичны (подробности).