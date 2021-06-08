«Обеспечить демократическое и процветающее будущее» - дипломаты ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии выступили с заявлением по Беларуси

Дипломаты ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии выступили с заявлением по Беларуси. Фото: facebook.com/EUinBelarus

Заявление о встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем опубликовали представительства Европейского союза в Беларуси и дипмиссий государств-членов ЕС в стране, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии. Текст заявления опубликован на официальной странице European Union in Belarus в Фейсбуке.

В сообщении говорится о том, 8 июня Макей встретился с послами, а те, в свою очередь, «воспользовались случаем, чтобы напомнить о позиции своих правительств в отношении ситуации в стране». По мнению глав дипмиссий, кризис в республике нарастает. В частности, это выражается в «преследовании оппозиции, прессы, гражданского общества и общества в целом».

Послы вновь призвали белорусские власти к «немедленному прекращению преследования всех лиц, участвующих в демократическом движении». А также - негосударственной прессы, гражданского общества.

Дипломаты обратились к властям с призывом «продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний». Кроме того, в списке требований - немедленно остановить «произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных».

Дипмиссии призвали также к немедленному освобождению и реабилитации «всех политзаключенных и несправедливо задержанных», еще одно требование - оперативные расследования нарушений прав человека и суд над теми, «кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране».

Главы дипмиссий заверили, что в случае, если власти страны пойдут на конкретные шаги, европейские правительства окажут поддержку и будут способствовать «инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью помочь защитить суверенитет и независимость Беларуси, а также обеспечить ее безопасное, демократическое и процветающее будущее».

- Согласие, а не подчинение, граждан, социальная солидарность и безопасность, динамичные институты и свободная пресса являются краеугольными камнями суверенитета, - говорится в заявлении.

Со стороны МИД Беларуси об итогах встречи с главами дипмиссий пока ничего не сообщалось.