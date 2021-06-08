«Самые красивые - «Корал»!»: посмотрите, на шикарные пионы, которые продают по 3 рубля за штуку в Минске

Свои пионы на продажу привезли продавцы из Столинского района. Фото: Instagram @komarovka.by

- Из деревни Теребличи Столинского уезда в сторону Минска везут свой урожай пионов, ирисов, огурцов да прочей зеленушки милые добрые люди - Анечка с супругом Валерой, - писала о продавцах сезонных товаров недавно «Бабая Рая» - альтер эго Инстаграма Комаровского рынка в Минске.

На странице в соцсети регулярно появляются обзоры сезонных товаров, Бабая Рая «рассказывает» о продавцах, делает обзоры, ориентирует в ценах и обязательно дает подсказки, как покупателям найти нужное на самом известном продуктовом рынке в Минске.

Пионы самых разных сортов продают на минской Комаровке. Фото: Instagram @komarovka.by

Во вторник, 8 июня, в сторис появился обзор пионов на Комаровке. Цветы сейчас продают там по цене от 3 рублей за штуку при покупке до 10 цветков. Продаются цветы на сезонном (открытом - Прим.) рынке на рядах под зелеными крышами.

- «Новость Алтая» - ароматный красивый сорт очень, «Салмон Дрим»... Самый красивый - «Корал» (сорт пионов «Корал Шарм» - Прим.), - нахваливают продавцы свой товар в сторис Бабы Раи.

Пионы в Минске продают по цене от 3 рублей за штуку. Фото: Instagram @komarovka.by

Розовые, коралловые, пурпурные, белые, «пыльная роза» - изобилие пионов на Комаровке, действительно, удивляет!

- Пиончиков… Заходи! - приглашает администратор инстаграм-аккаунты Комаровки.

А какие ваши любимые цветы?

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