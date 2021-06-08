Обвиняемого в оскорблении Лукашенко суд отправил на принудительное лечение в психбольнице

Приговор о принудительном лечении еще может быть обжалован. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Минчанина, страдающего психическим расстройством и обвиняемого в публичном оскорблении Александра Лукашенко, по решению суда направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Минска.

Минчанина обвинили в совершении общественного опасных деяний, в том числе клевете и публичном оскорблении Александра Лукашенко (клевете в отношении президента, обвинение в особо тяжком преступлении, публичные оскорбления представителей властей и судьи) - ч.2 ст.367, ч.2 ст.368, ст.369, ст.391 УК РБ.

- В рамках уголовного дела в суде решался вопрос о применении к минчанину принудительных мер безопасности и лечения, - прокомментировали в пресс-службе.

Мужчина прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой было заявлено, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Подчеркивается, что психический недуг «лишил его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Суд назначил минчанину принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть опротестовано.

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