Не только швеи и слесари. Минтруда назвало топ вакансий в Беларуси

Оказалось, что больше всего в стране не хватает медсестер, врачей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из 87 тыс. вакансий в Беларуси свыше 60% - по рабочим профессиям. В Министерстве труда и социальной защиты составили список самых востребованных. Больше всего свободных рабочих мест - в промышленности, сообщает БелТА со ссылкой на Минтруда.

Чаще всего ищут швей, слесарей, электромонтеров и водителей. А на селе больше всего не хватает трактористов, доярок, животноводов, водителей и ветврачей.

В строительстве ищут каменщиков, штукатуров, плотников, маляров и облицовщиков-плиточников.

Достаточно вакансий и в сферах здравоохранения и соцуслуг. Учреждения нуждаются в медсестрах, врачах, фельдшерах-лаборантах и помощниках врача по амбулаторно-поликлинической помощи.

В сфере торговли наиболее востребованы продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, повара и водители.

В информации ведомства приводятся конкретные цифры. Судя по ним, больше всего в Беларуси не хватает медсестер (2,4 тыс. вакансий), врачей (2,3 тыс. вакансий), продавцов и трактористов - по 1,7 тыс.