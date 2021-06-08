По грибы нельзя: в Минской области начинают вводить запреты на посещение лесов

В Минской области начинают вводить запреты на посещение лесов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси ввели первый в 2021 году запрет на посещение лесов. Речь идет о Березинском районе Минской области, где установился 4-й класс пожарной опасности, сообщило 8 июня Министерство лесного хозяйства Беларуси. Запрет установлен с 7 июня, говорится в информации на карте ведомства.

- Ожидается, что в ближайшие дни аналогичная мера будет принята в Минском районе, - предупредили в Минлесхозе.

Также там отметили, что «по остальным регионам пожароопасная обстановка пока не подразумевает введения мер ограничительного характера».

В последнее время в Беларуси была сухая погода, а с начала недели начались дожди. Правда, существенные осадки выпали пока не во всех регионах.

Напомним, в Беларуси уже начался грибной сезон и многие любители тихой охоты надеются на хороший урожай в ближайшие выходные.