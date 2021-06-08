Минюст вынес официальное предупреждение БСДП за «оскорбительные изображения госфлага» в журнале

Минюст вынес предупреждение Белорусской социал-демократической партии. Иллюстрация: minjust.gov.by

О том, что Минюстом вынесено официальное предупреждение БСДП - «Белорусской социал-демократической партии», сообщила «Наша Нiва».

Причиной стали иллюстрации белорусского художника-дизайнера Владимира Цеслера, опубликованные в партийном журнале «Пазiцыя».

Некоторые из иллюстраций в журнале в Минсюсте посчитали «оскорбительными в отношение госфлага и герба» Беларуси.

- Этот свидетельствует о явном неуважении БСДП госсимволики Беларуси, а также пропагандирует негативное отношение к ним. Это является нарушением требований закона «О государственных символах», - заявили в предупреждении министерства.

Руководство партии должно принять комплекс мер по ликвидации названных нарушений и уведомить об этом Минюст до 11 июня. Если этого не произойдет, то партии сначала могут приостановить деятельность, а потом и вовсе ликвидировать ее.

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