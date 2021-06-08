Тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Хорошо, что у нас есть другие вакцины (кроме «Спутника V»), которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут, — цитирует заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева ТАСС.

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