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Общество8 июня 2021 17:37

Тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев
Григорий ГРИБОВ
Тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса.

Тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Хорошо, что у нас есть другие вакцины (кроме «Спутника V»), которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут, — цитирует заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева ТАСС.

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