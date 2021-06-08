Новое уголовное дело за надругательством над госфлагом Беларуси: гомельчане заменили его на зонтик

Гомельчане заменили госфлаг на зонтик и попали под уголовку. Фото: t.me/flagshtok

В Гомеле двое мужчин заменили государственный флаг Беларуси на зонтик с красными и белыми полосками. Итог - стали фигурантами уголовного дела за надругательство над госфлагом Беларуси. Это произошло в минувшую субботу, 5 июня. Флаг висел на углу многоквартирного дома на улице Оськина, а затем оказался в мусорном контейнере. Об этом кто-то сообщил в милицию, говорится в информации МВД.

- Прибывшие милиционеры изучили записи с камеры наблюдения и установили причастных к инциденту лиц, - рассказали в ведомстве и опубликовали видео. Один из мужчин попал на камеру. Гомельчане в возрасте 35 и 37 лет решились на такой поступок, будучи в нетрезвом состоянии, заявили в ведомстве.

Мужчина попал на камеру. Фото: скриншот видео МВД

Гомельчанин забрался на плечи к другу, чтобы снять флаг. На видео один из задержанных признался в содеянном. На записи запечатлено, как к подъезду, куда зашел мужчина, подъехало авто оперативников. Флаг к этому времени так и находился древком в мусорке.

- Товарищей установили оперативно. Они продолжали застолье в квартире знакомой по случаю ее дня рождения, - заявили в МВД и добавили, что младший фигурант уголовного дела не работает, раньше его судили за хулиганство.