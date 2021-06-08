Акции на белорусско-польской и белорусско-литовской границе: что происходит там прямо сейчас. Фото: Hrodna.Life.

Акция на погран-переходе «Бобровники — Берестовица» началась днем 8 июня – ее анонсировал Павел Латушко. Там собрались несколько десятков человек, поставили несколько палаток, развесили флаги и транспаранты. Павел Латушко и координатор НАУ Елена Живоглод передали уполномоченному представителю пограничной службы Польши петицию для белорусской стороны с требованиями от участников собравшегося там палаточного митинга, сообщает портал naviny.online.

По словам Латушко, уполномоченный отдаст петицию белорусскому коллеге.

В обращении к Совету министров Беларуси, в частности, говорится: «Мы, участники пикета на пограничном переходе «Бобровники — Берестовица», требуем: обеспечить конституционное право граждан Республики Беларусь на свободное передвижение и для этих целей немедленно отменить все незаконные решения, на основании которых были введены необоснованные ограничения на пересечение государственной границы Республики Беларусь».

Белорусские пограничники ситуацию по ту сторону границы не комментируют.

Сообщается, что перекрыть движение у митингующих толком не получается – этому препятствует польская и литовская полиция. Сам же пикет у дороги согласован с властями.

Акции на белорусско-польской и белорусско-литовской границе: что происходит там прямо сейчас. Фото: Hrodna.Life.

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