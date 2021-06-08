В Госпогранкомитете прокомментировали слухи о запрете на въезд в Беларусь гражданам Украины Фото: Оксана БРОВАЧ

После того, как в прессе появились слухи, что въезд в Беларусь запретили украинцам, которые служили в вооруженных силах и участвовали в военных действиях на востоке Украины, ситуацию прокомментировали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Там заявили, что никаких дополнительных ограничений для украинцев нет - всем иностранцам с конца 2020 года въезд временно запрещен через наземные пункты пропуска. Напомним, эту меру объясняют борьбой с коронавирусом.

- Гражданам Украины наряду со всеми остальными иностранцами въезд на территорию республики Беларусь ограничен в условиях борьбы с пандемией, - цитирует официального представителя ГПК Антона Бычковского minsknews.by. В то же время он отметил, что некоторым иностранцам отказывают в пропуске - как белорусские, так и украинские службы. - Такое бывает. Ничего нового в этой части нет.

Напомним, сейчас белорусы массово подписывают петицию с требованием снять запрет на выезд из страны.

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