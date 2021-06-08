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Общество8 июня 2021 19:45

Президенту Франции Макрону дали пощечину из толпы

Инцидент попал на видео
Григорий ГРИБОВ
Президенту Франции Макрону дали пощечину из толпы.

Президенту Франции Макрону дали пощечину из толпы.

Неизвестный мужчина дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел во время поездки французского лидера в департамент Дром – Макрон посещал лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Эммануэль Макрон подходит к ограждению, за которым стоят встречающие его жители, и приветствует их. Один из мужчин удерживает руку президента и в какой-то момент дает ему пощечину. После этого на помощь главе Франции поспешила охрана. Как сообщается, два человека задержаны.

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