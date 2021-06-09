Авария, как в фильме ужасов: на МКАД опрокинулся лесовоз с бревнами

Прицеп лесовоза опрокинулся на трассе при движении. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария с лесовозом - страшный сон водителей, произошла на кольцевой магистрали в Минске вечером во вторник, 8 июня. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось около 19.40 часов на внешнем кольце МКАД. Грузовик «МАН» двигался от улицы Скорины в сторону проспекта Независимости. В районе первого километра кольцевой автотрассы 56-летний водитель не справился с управлением - груженый прицеп лесовоза опрокинулся на трассу. Бревна завалили проезжую часть дороги, выкатились за ее пределы. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.
ПРедварительно, ДТП случилось из-за неверного выбора скорости. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Из-за произошедшей аварии в пределах первого километра МКАДа было затруднено движение авто в одном направлении.
- По факту произошедшего ДТП сотрудниками отдела Первомайского РУВД Минска проводится проверка, - уточнили в УГАИ.
Предварительно, опрокидывание прицепа грузовика произошло из-за неверно выбора скорости водителем при движении. Возможно, не были учтены и другие условия: ограничение скорости, интенсивность движения, обзорность и т.д.
Авария с лесовозом произошла в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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