Минздрав: ОАЭ передали в Беларусь партию вакцины от коронавируса

ОАЭ передали в Беларусь китайскую вакцину от коронавируса. Фото: Минздрав.

В пресс-службе Минздрава сообщили 9 июня о том, что Объединенные Арабские Эмираты передали партию вакцины от COVID-19 в Беларусь.

Самолет компании Flydubai прилетел в Минск ночью, на борту - около 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это китайский препарат - инактивированная вакцина Sars-CoV-2 Vero Cell. К слову, в Беларуси данной китайской вакциной уже прививают население с 15 марта.

Груз доставили в Беларусь ночью самолетом Flydubai. Фото: Минздрав.

В Минздраве подчеркнули, что вакцину Vero Cell сейчас кроме как в Китае одобрили и используют более чем в 10 странах: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии и других.

- Вакцина необходима сейчас во всем мире, Беларусь не исключение. Это значимый для нашей страны дружественный шаг солидарности правительства ОАЭ, Международного движения Красного Полумесяца и Посольства ОАЭ, - прокомментировал Эдуард Вальчук, главврач Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава.

В аэропорту «Минск-2» ценный груз встречал также временный поверенный в делах ОАЭ в Беларуси Мохаммед эдь-Шахи.

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