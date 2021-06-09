Власти ЕС: На дискуссиях по санкциям Евросоюз учтет поддержку Минска Россией

Жозеп Боррель заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против властей Беларуси, но не затрагивать интересы обычных граждан. Фото: Reuters

Власти ЕС, обсуждая санкции против Беларуси намерены учитывать поддержку, которую власти России оказывают официальному Минску, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Жозепа Борреля во время заседания Европарламента в Старсбурге.

- Мы знаем, что поддержка России, недавно предоставившей Минску новый грант (второй транш госкредита в размере $500 миллионов - Прим.) важна для Лукашенко. Это будет учтено, когда Европейский союз вновь будет обсуждать санкции, - подчеркнул верховный представитель ЕС.

Также выступая перед депутатами, Боррель сказал, что власти Евросоюза намерены сделать все возможное, чтобы «бороться с диктатурой и одновременно выразить солидарность с гражданским обществом». Также он заявил, что по Беларуси будет проведена международная конференция.

- Мы продолжим обсуждение перспектив экономической помощи, - добавил политик.

Отдельно говоря о санкциях в отношении Беларуси, Боррель заметил, что они должны быть направлены против Лукашенко и его окружения, при этом не причиняя ущерба простым гражданам.

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