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Политика9 июня 2021 8:22

Власти ЕС: На дискуссиях по санкциям Евросоюз учтет поддержку Минска Россией

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель
Надежда БУТОВИЧ
Жозеп Боррель заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против властей Беларуси, но не затрагивать интересы обычных граждан. Фото: Reuters

Жозеп Боррель заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против властей Беларуси, но не затрагивать интересы обычных граждан. Фото: Reuters

Власти ЕС, обсуждая санкции против Беларуси намерены учитывать поддержку, которую власти России оказывают официальному Минску, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Жозепа Борреля во время заседания Европарламента в Старсбурге.

- Мы знаем, что поддержка России, недавно предоставившей Минску новый грант (второй транш госкредита в размере $500 миллионов - Прим.) важна для Лукашенко. Это будет учтено, когда Европейский союз вновь будет обсуждать санкции, - подчеркнул верховный представитель ЕС.

Также выступая перед депутатами, Боррель сказал, что власти Евросоюза намерены сделать все возможное, чтобы «бороться с диктатурой и одновременно выразить солидарность с гражданским обществом». Также он заявил, что по Беларуси будет проведена международная конференция.

- Мы продолжим обсуждение перспектив экономической помощи, - добавил политик.

Отдельно говоря о санкциях в отношении Беларуси, Боррель заметил, что они должны быть направлены против Лукашенко и его окружения, при этом не причиняя ущерба простым гражданам.

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