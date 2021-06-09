Apple отключил Беларусь от сервиса, обеспечивающего безопасность в интернете

Сервис iCloud Private Relay позволит пользователям скрывать свой IP-адрес. Фото: Reuters

Функция безопасности, скрывающая IP-адрес пользователя, - iCloud Private Relay не будет работать в Беларуси, сообщило Reuetrs со ссылкой на пресс-службу компании Apple.

Новая функция, которую презентовала Apple, не будет работать в Беларуси и ряде других стран из-за «запрета государственных регуляторов».

Где не будет работать iCloud Private Relay?

Как говорилось выше, функция безопасности в сети не будет работать в Беларуси. Но также она не будет доступна в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Египте, Саудовской Аравии, Колумбии, Китае, Уганде и Филиппинах.

Принцип работы функции безопасности Apple

Сервис iCloud Private Relay позволит пользователям скрывать свой IP-адрес, посещая сайты в интернете. В итоге этого затруднит отслеживание человека в сети.

При подключении iCloud Private Relay трафик с гаджета сначала направляется на собственный сервер Apple, где IP-адрес пользователя удаляется, а затем перенаправляется на другой сервер, который обслуживает сторонний оператор. На втором сервере пользователь получает временный IP-адрес.

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