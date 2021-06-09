«В ночь перед вылетом Роме приснился сон, что мы приземлимся в Минске»: мама задержанной Софии Сапеги получила от нее первые два письма

Мать задержанной в Минске Софии Сапеги получила от нее первые два письма. Фото: Reuters

Мама задержанной гражданки России Софии Сапеги Анна Дудич получила от нее первые два письма. Они были датированы 1 и 3 июня. В письмах Сапега рассказывает о своей жизни в следственном изоляторе и просит не винить в случившемся Романа Протасевича. Русская служба BBC опубликовала с разрешения матери задержанной девушки фрагменты писем.

Сапега пишет, что единственные страх, который ее терзает – страх отстать от жизни.

- Единственный страх, терзающий меня – страх отстать от жизни. Она ведь такая нестатичная. Я боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу. Мне страшно, что я так и не защитила диссертацию. Сегодня 3 июня – день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером пойти с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Но все вышло не так, - пишет София.

Она рассказывает, что вместо этого утром 3 июня она позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем.

- В этот день, 3 июня, не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Я была одна. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом горько думать, но кажется, в жизни многое может случиться, а я это пропущу. Мне писать об этом не хотелось, но просто не с кем поделиться, и я не удержалась, - пишет девушка.

София в письме написала, что никогда не верила в вещие сны. Но перед вылетом из Афин Роману Протасевичу приснился сон о приземлении самолета в Минске.

- Я не верила никогда в вещие сны. Но в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он и раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне, как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет нелегко развиваться, но надеюсь, он пройдет этот путь достойно, - рассказывает в письме девушка.

Мать задержанной в Минске Софии Сапеги получила от нее первые два письма. Фото: www.bbc.com

Сапега пишет, что держится и очень много и постоянно читает.

- Я прочла на три дня 600 страниц «Тревожного счастья» Ивана Шамякина. Утром сто раз приседаю, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. У меня наконец-то достаточно времени на такие вещи. Я справляюсь. Так как я живу вне точного времени и часов здесь у меня нет, то я начала ориентироваться по колоколам. За окном каждый час они пробивают определенное и равное точному времени количество раз. Я себя не видела в зеркало с 25-го мая, - пишет девушка.

В письме София Сапега написала, что не сдается, держится и даже начала улыбаться.

- Я впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пение птиц, солнцу, интересной книге. Действительно радуюсь,- рассказывает Сапега.

Она также указала, что в следственном изоляторе ее регулярно посещает врач и «колет глюкозу для аппетита».

- Я хорошо кушаю, честно. Ваши сладости улетают довольно быстро. Да, здесь есть врач и он регулярно меня посещает. Приятный человек. Выписал мне успокоительное и колет глюкозу для аппетита, - пишет Сапега.

Мать задержанной в Минске Софии Сапеги получила от нее первые два письма. Фото: www.bbc.com

В письмах она благодарит своих друзей их университета за то, что они пишут и звонят. А также отмечает, что никогда бы не подумала, что станет «немного известной».

Напомним, что гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая. В тот день в Минске экстренно совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Они были на борту.

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