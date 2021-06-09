Дети прибежали к соседу и сказали, что в горящей квартире их сестра-инвалид

Пожар начался на балконе, его причина пока неизвестна. Фото: УМЧС Брестской области

Пожар в девятиэтажной доме в Барановичах произошел во вторник, 8 июня. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС Брестской области.

Звонок пожарным поступил около 11.40 часов, очевидцы рассказали о возгорании на балконе в квартире девятиэтажки на улице Коммунистической. Дома в этот момент находились дети одни.

Горожанин рассказал, что ему в дверь позвонили дети из соседней квартиры, мальчик и девочка, и рассказали, что дома пожар, а в квартире еще находится их старшая сестра - 10-летняя девочка с ДЦП. Мужчина вынес девочку - в тот момент еще открытого горения не наблюдалось, дети были у него дома до приезда пожарных.

- В квартире, где произошел пожар, проживает молодая семья с тремя детьми (2010, 2012 и 2016 годов рождения). Отец был на работе, а мама отлучилась в поликлинику, дети остались одни. Возгорание было ликвидировано пожарными за считанные минуты. Дети не пострадали. Огонь повредил имущество на балконе. Причина пожара еще устанавливается, - прокомментировали в УМЧС.

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