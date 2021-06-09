На жителя Новогрудского района завели уголовное дело за вылов ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу. Фото: телеграм-канал СК

На жителя Новогрудского района завели угловное дело за вылов ручьевой форели, занесенной в Красную книгу Беларуси. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В Новогрудском районе сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира задержали 28-летнего рыбака с незаконным уловом рыбы. Он рассказал, что рыбачил на реке телескопической удочкой, а также использовал самодельные донные сети, - рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что на место приезжала следственно-оперативная группа.

- У мужчины были изъяты рыболовные снасти и 40 особей ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу Беларуси. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около 42 тысяч рублей, - прокомментировали в СК.

На жителя Новогрудского района завели уголовное дело за вылов ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу. Фото: телеграм-канал СК

Следователями с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области был проведен осмотр места случившегося. Были допрошены подозреваемый и свидетели.

Новогрудским РОСК было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281 – Незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.

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