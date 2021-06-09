Убрал труп в полиэтиленовый мешок и вынес на балкон: раскрыто убийство в Лиде

Лидчанин спрятал тело убитого знакомого на балконе. Фото: стоп-кадр | видео МВД

Лидские правоохранители раскрыли убийство 43-летнего горожанина, сообщила пресс-служба МВД.

В милицию обратились родственники пропавшего лидчанина, сказали, что несколько дней не знают его местонахождение, а последний раз он ходил в гости к знакомому. Следователи выяснили, что мужчина убит.

- По подозрению в преступлении задержали 41-летнего жителя Лиды. Он не стал скрывать, что 2 июня лидчанин приходил к нему домой, выпивали, а потом разругались. Во время драки он нанес убитому не менее десяти ударов руками и ногами, после чего тот скончался, - прокомментировали в пресс-службе.

Во время пьяной драки мужчина убил знакомого, а его труп положил в полиэтиленовый мешок. Фото: стоп-кадр | видео МВД

Когда подозреваемый понял, что убил товарища, он просто положил его труп в полиэтиленовый пакет и вынес тело на балкон, завалив рухлядью. Что он собирался впоследствии делать с телом, не сообщается, однако известно, что труп так и пролежал на балконе несколько дней до прихода правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Известно, что обвиняемый в убийстве мужчина уже привлекался у уголовной ответственности за неуплату алиментов и административной за распитие алкоголя в общественных местах.

- С начала года в Гродненской области произошло 14 убийств. Причем 12 из них - в состоянии алкогольного опьянения. Все убийства были раскрыты. За тот же период 2020-го года в регионе было зарегистрировано 19 убийств, - уточнили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Наказание за убийство милиционеров ужесточили в Беларуси: Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс.

Помимо этого, ужесточена ответственность за насилие или угрозу в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей (подробности).

Задушил подушкой из ненависти: житель Кричева задержан по подозрению в убийстве матери.

СК расследует убийство пенсионерки (подробности).

Душили, сожгли живым. Смертный приговор за убийство пенсионеров в Слуцком районе Верховный суд оставил в силе.

На совести преступника два жестоких убийства (подробности).

Стерег у подъезда, затащил в лифт. Через 21 год раскрыли страшное убийство девушки в Бобруйске.

Подозреваемому сейчас 43 года, и он оказался в колонии по другой причине (подробности).