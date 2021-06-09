Белорусские вузы улучшили свои позиции в рейтинге лучших университетов мира. Фото:

В ежегодный рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds вошли два белорусских вуза. Рейтинг стал самым большим за все время его составления. В него попали 1300 учебных заведений.

Белорусские вузы улучшили свои позиции в рейтинге лучших университетов мира. Так, БГУ оказался на 295-ом месте вместе с Университетом Порту и Университетом Турку (Финляндия).

Варшавский университет находится на 308-ом месте, Краковский Ягеллонский – на 309-ом, Вильнюсский университет – на 400-ом месте.

Из российских вузов наилучшая позиция у МГУ. Он расположился на 78-ом месте, а Санкт-Петербургский – на 242-ом месте.

Из украинских вузов, Харьковский национальный университет занимает в рейтинге места с 511-го по 520-е.

БНТУ занимает место с 751-го по 800-ое, как и Рижский технический университет.

На первом месте в списке оказался Массачусетский технологический институт, на втором – Оксфордский университет, а на третьем – Стэнфордский университет.

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