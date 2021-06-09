«В Минске сосуществуют две реальности»: Дмитрий Шепелев приехал в Беларусь и рассказал о ситуации в стране

Дмитрий Шепелев сказал, что ему было эмоционально тяжело после поездки в Беларусь. Фото: Instagram @dmitryshepelev

В своем Инстаграме телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о недавней поездке в Беларусь и о том что, по его мнению, в Минске сейчас сосуществуют две реальности и может быть небезопасно для его детей.

«Мне казалось, что я представляю, что происходит в Беларуси. Это не так»: с этих слов Дмитрий Шепелев начал свой пост в Инстаграме.

Телеведущий рассказал, что пробыл в Беларуси всего два дня. В день приезда Шепелева в Беларусь оппозиционер Степан Латыпов, признанный правозащитниками политзаключенным, попытался совершить суицид прямо в зале суда. Это произошло 1 июня. Эти и другие события поразили шоумена.

«Минск был для меня как сериал «Друзья». Там оставались мои близкие друзья юности. (…) Теперь нет. Шестеро в эмиграции. Вынужденной. Уехал, бежал, скрылся за границей весь ближайший круг моих людей. Сериал кончился», - рассказал Шепелев.

Также он сказал, что на просьбы бабушек и дедушек привезти внуков погостить в Беларусь, он отвечает, что ему кажется, что это небезопасно.

Дмитрий Шепелев сказал родным, что пока не может привезти детей в Беларусь, так как считает это небезопасным. Фото: Instagram @dmitryshepelev

«В Минске сосуществуют две реальности. Первая реальность - это люди «перемен». Вторая реальность - это те, кто по разным причинам молчат. Общее между этими реальностями только депрессия и страх», - считает ведущий.

Шепелев рассказал, что и ему самому в Беларуси было трудно не поддаться панике, а также о появлении нового слова белорусского лексикона - «бусофобия». Подруга Дмитрия Шепелева пояснила ему о жизни в Беларуси: «Мы балансируем между чувством страха и чувством ненависти к ситуации».

«Не буду скрывать, я волновался, приближаясь к границе. Страшно представить, что чувствуют те, кому действительно может грозить опасность», - признался он.

Также в сторис он сказал подписчикам, что некоторое время «молчал» в соцсети из-за того, что из-за увиденного и услышанного в Беларуси у него не было эмоциональных сил на сторис.

«Я ни к чему не призываю. Я делюсь ощущениями всего ото двух дней. Другие же живут так месяцами. И это непередаваемо тяжело», - такими словами Шепелев закончил свой пост в Инстаграм.

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