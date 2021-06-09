Фотофакт. Посмотрите, как выглядит логотип Года народного единства

Посмотрите, как выглядит логотип Года народного единства. Фото: "Наша нiва"

Подведены итоги конкурса на лучший символ (логотип) Года народного единства. Члены жюри выбрали победителя. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства информации.

Всего на конкурс было подано 104 заявки и представлены 174 работы и авторские концепции. Лучшей из них признали работу «Мы» Виталия Ортюха – дизайнера, автора талисмана чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске.

Логотип был выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька – одного из символов Беларуси. Слоган работы: «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «Мы» - белорусского народа».

В понедельник, 7 июня, Александр Лукашенко подписал указ об установлении нового государственного праздника - День народного единства.

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