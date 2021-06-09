В Минэнерго сказали, что происходит на втором энергоблоке БелАЭС

На БелАЭС готовятся к этапу горячей обкатки реакторной установки.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В пресс-службе Минэнерго в среду, 9 июня, сообщили о завершении гидроиспытаний на первом и втором контурах второго энергоблока Белорусской АЭС.
Испытания проходили согласно программе этапа предпусковых наладочных работ. Эти технологические процессы проходят при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок. В Минэнерго пояснили, что гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования на первом и втором контурах реакторной установки успешно завершились.
- Гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Далее на втором энергоблоке будет проходить следующий этап пусконаладочных работ - горячая обкатка реакторной установки.
- Задача этого этапа - подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах, - добавили в Минэнерго.
Ранее Владимир Путин назвал дату запуска БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Это должно произойти уже в июне 2021-го года.
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