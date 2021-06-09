В Беларуси телеграм-канал «Новогрудок для жизни (чат)» был признан экстремистским. Фото: pixabay.com

В Беларуси телеграм-канал «Новогрудок для жизни (чат)» был признан экстремистским. Информация об этом была опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

- Сотрудники прокуратура Новогрудского района проанализировали размещенные материалы в телеграм-канале «Новогрудок для жизни (чат)». Они установили, что в данном тебеграм-канале размещены призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, актам вандализма и хулиганству, насильственным действиям в отношении сотрудников милиции. Администрация чата не принимала никаких мер для того, чтобы предотвратить подобную информацию, - написано в сообщении.

Суд Новогорудского района в полном объеме удовлетворил заявление прокурора, который обратился в суд с заявление о признании информационной продукции телеграм-канала «Новогрудок для жизни (чат)» экстремистскими материалами. Теперь за размещение информации с данного телеграм-канала предусмотрена административная ответственность.

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