Вот что стало с девушкой и парнем из Беларуси, которых в Непале задержали с 6 килограммами кокаина

Задержанная пара из Беларуси отбывает наказание в тюрьме в Катхманду, депортировать на родину их не собираются. Фотоколлаж: соцсети

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как пару из Беларуси, 21-летних гродненцев, арестовали в Непале с 6 килограммами кокаина. Местная полиция предполагала, что молодые белорусы были курьерами бразильской наркомафии.

Также удалось узнать, что Алина Алдошина не знала, что они с парнем везут кокаин. Наркотики были защиты в куртках, за перевозку которых им пообещали заплатить 2000 долларов.

С момента громкого задержания прошло более 1,5 года, что сейчас известно о судьбе Алины Алдошиной и Павла Васильева?

Девушку и парня приговорили к 15 годам в непальской тюрьме и штрафу 4300 долларов каждый, пишет ресурс s13.ru.

- Алина Алдошина и Павел Васильев отбывают наказание в тюрьме в Катхманду. Депортировать белорусов на родину не собираются, - рассказал журналистам belsat.eu сотрудник непальского Бюро Контроля за наркотиками Дживан Ниравля.

Известно, что Алина - дочь первого заместителя начальника ОВД и главы криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексея Алдошина. Сообщалось, что после задержания белорусский консул в Непале и отец Алины навестили задержанных, это было 30 декабря 2019-го года.

По информации СМИ, последний раз Алина Алдошина была онлайн в соцсетях в прошлом году, в начале мая 2020-го года.

Согласно законодательству Непала 6 килограммов кокаина считаются большим объемом наркотиков. Наказание за такое преступление - от 15 до 25 лет заключения и штраф от 4400 до 22000 долларов. Получается, что белорусам назначили минимальный срок заключения и дали штрафы нижней границы.

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