ЛНР контактирует с Беларусью по делу в отношении задержанного Романа Протасевича. Фото: скриншот с видео МВД

Глава самопровозглашенной Луганской народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что ЛНР контактирует с Беларусью по делу в отношении задержанного Романа Протасевича. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

- Насколько мне известно, контакты были. Вроде, даже наши следователи, но я точно не знаю, уже уехали в командировку в Беларусь, чтобы допросить Романа Протасевича по нашему уголовному делу. Но я не уверен в данной информации. Но могу сказать точно, сто контакты, созвоны были 1005, - прокомментировал Пасечник.

Напомним, что в ЛНР заявили о причастности Романа Протасевича «к обстрелам мирного населения Донбасса». В ЛНР обратились к Беларуси с просьбой предоставить Протасевича для проведения следственных действий.

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