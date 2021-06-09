«Сплетаю за месяц 40 кошов, все раскупаются. Почти еще одна пенсия получается»: 78-летний белорус рассказал, как зарабатывает на «кошиках»

Пенсионер из Лунинца рассказал, как ему на продаже кошей удается заработать "вторую пенсию". Фото: media-polesye.by

Журналист Media-Polesye поговорил с 78-летним жителем деревни Лунин, что в пригороде Лунинца. Колоритного пенсионера местные жители и приезжие часто видят рядом с автостанцией в райцентре - мужчина на стареньком «Фольксвагене» привозит в город на продажу коши собственного производства. Сколько он зарабатывает на таком «кошиковом бизнесе»?

Оказалось, Антону Цалуйчику 78 лет, коши он плетет уже около 30 лет, увлекся этим еще до выхода на пенсию. В молодости за хорошими заработками поездил по всему Советскому Союху и не скрывает: за жизнь намотался, зато и зарабатывал прилично. Поэтому и сейчас на пенсии не сидит сложа руки.

- Сплетаю за месяц 40 кошов. Самые большие продаю по 15 рублей, а самые маленькие - по 5. Все они раскупаются. Почти еще одна пенсия получается. Правда, все деньги отдаю своей бабке. Вот распродамся, заправлюсь, а остальное - своему «казначею». Она мне даже сигареты покупает, а не я сам, - поделился Антон Федорович с журналистом.

Лозу для каркаса кошов пенсионер заготавливает в окрестностях родной деревни. А шпагата у него припасено в прежние годы «на тысячи кошей», мастерская - прямо в квартире.

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