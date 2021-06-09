Стало известно, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок рассказала, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт». Ее слова приводит агентство «Минск-Новости».

- На данный момент в учреждениях здравоохранения, как в поликлиниках, так и в Городском центре вакцинопрофилактики, в достаточном количестве есть вакцины «Спутник V», произведенной на базе «Белмедпрепараты» и «Vero Cell» корпорации «Синофарм» КНР. Уже в конце июня мы ожидаем поставки вакцины «Спутник Лайт», - рассказала Казаченок.

По словам Казаченок, сейчас ведутся разговоры с частными медицинскими центрами, которые готовы помочь с вакцинацией населения.

Напомним, что «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина – первый компонент «Спутника V», созданной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Для появления иммунитета человеку достаточно одного укола. До этого момента единственной зарегистрированной однокомпонентной вакциной была разработка американской компании «Johnson & Johnson».

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