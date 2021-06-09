В БПЦ решили снять с должности гродненского архиепископа, который выступил против насилия и фальсификаций

В БПЦ решили снять с должности архиепископа Артемия. Фото: orthos.org

По неофициальной информации, архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия решили снять с должности. Достоверно пока известно лишь о том, что 8 июня председательством митрополита Минского и Заславского Вениамина прошло заседание синода Белорусской православной церкви. Встреча прошла с участием архиепископов и епископов, и по ее итогам синод принял несколько решений, говорится на сайте БПЦ. Но каким именно - не сообщается. Уточняется лишь, что их должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл - после этого решения опубликуют.

По данным прессы, синод решил отстранить от должности архиепископа Артемия. Он известен тем, что был одним из немногих представителей православного духовенства, высказавшихся о насилии в отношении протестующих после выборов, а говорил, что «на коленях надо стоять за все фальсификации, за ту ложь» и что «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог».

В БПЦ и в Гродненской епархии nn.by не смогли подтвердить информацию о решении об отставке архиепископа Артемия. Официальные представители церкви заявили, что не владеют такой информацией.

На сайте Гродненской епархии главной публикацией стоит воскресная проповедь архиепископа Артемия - причем, на белорусском языке.