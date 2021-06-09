В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют. Вот что изменится Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют. Новый порядок обменных операций был прописан в соответствующей «Инструкции о проведении валютных операций», которая утверждена постановлением от 31 мая 2021 года, сообщает агентство «Минск-Новости».

Данный документ регламентирует порядок работы касс и обменных пунктов при проведении валютных операций. В частности, теперь, передавая деньги кассиру клиент дает свое согласие на условия операции, в данный момент отображенные на табло обменного пункта. Это значит, что даже если после передачи денег курс изменится, операция должна быть проведена по тому обменному курсу, которые действовал до корректировок данных.

Помимо этого, новые правила позволяют юрлицам совершать проводить валютно-обменные операции в банках, а также на торгах биржи самостоятельно. Это можно будет делать по поручению юридического лица черед банк.

Также юрлицам можно будет рассчитываться наличными рублями с другими юрлицами – нерезидентами страны. Но все же есть ограничения по сумме – до 100 базовых величин – 2900 рублей.

Новые правила наделили правом банк взимать плату в иностранной валюте по кредитам, валютно-кредитным операциям на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, банковским гарантиям и другим расчетным операциям кассового обслуживания.

Банк не будет просить предоставить документы в следующих случаях:

Если резидент белорусского банка будет перечислять валюту на свой счет из иностранного банка;

При совершении платежей с использованием корпоративной банковской карточки по валютным договорам;

При переводе в пользу близкого родственника.

Нерезидентам страны не нужно будет предоставлять документы, кроме паспорта, при валютно-обменных операциях.

Юридическим и физическим лицам будет предоставлена возможность совершать валютно-обменные операции на торгах БВФБ без участия банка.

Данная инструкция не затрагивает валютно-обменные операции с использованием банковских карточек и инфокиосков.

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