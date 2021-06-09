Доллар и евро существенно подешевели к белорусскому рублю на торгах 9 июня

Доллар и евро существенно подешевели Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Курсы доллара и евро существенно снизились на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 июня. Эти валюты подешевели более чем на две копейки. Российский рубль немного подорожал.

Таким образом, по итогам торгов курс доллара США составил 2,5007 USD/BYN (-0,85%), евро - 3,0465 EUR/BYN (-0,76%), российского рубля - 3,4694 бел. руб. за 100 российских (+0,13%). Напомним, в пунктах обмены валют курсы могут отличаться.

Эксперты связывают укрепление белорусского рубля к доллару и евро, которое продолжается последние дни, с ростом курса российского рубля. Его доля в белорусской валютной корзине сейчас составляет 50%. В свою очередь, российский рубль растет благодаря повышению мировых цен на нефть, к которым привязана валюта РФ.