В Беларуси на 10 июня синоптики объявили желтый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на четверг, 10 июня, синоптики объявили желтый уровень опасности. Информация была размещена на сайте pogoda.by.

В стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Из-за гроз в Беларуси объявлен желтый уровень опасности на четверг.

Ветер будет преобладать умеренный, а при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, днем – от 21 до 27 градусов тепла.

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