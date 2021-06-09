Беларусь на четыре дня приостановила прокачку нефти в сторону Польши. Фото: ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
Беларусь с 9 июня на четыре дня приостановила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в сторону Польши. Об этом рассказал пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».
- С 12 часов 9 июня «Гомельтранснефть» приостанавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», - пояснил Демин.
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