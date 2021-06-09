Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июня 2021 года: снова 10 смертей и рост новых случаев

Минздрав обновил статистику о заболеваемости коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство здравоохранения Беларуси 9 июня опубликовало последние данные о заболеваемости коронавирусом в стране. По официальной статистике, за сутки зарегистрированы 834 пациента с COVID-19 - это больше, чем накануне. Правда, и тестов было обработано гораздо больше. В то же время из больниц выписали за сутки 1 тыс. 035 пациентов.

Таким образом, в целом с начала пандемии в Беларуси подтвердили 401 тыс. 853 случаев COVID-19. При этом выздоровели 394 тыс. 272 пациента, перенесших ковид.

В очередной раз сообщается о 10 умерших за сутки пациентах с коронавирусом. А за весь период распространения инфекции на территории республики, официально, умерли 2 тыс. 939 человек с ковидом.

Также в Минздраве обновили данные о ходе вакцинации в стране. Сообщается, что уже почти 642 тыс. человек получили первую дозу препарата от COVID-19, а свыше 345,5 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

Напомним, тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса