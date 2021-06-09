Минчанин пришел в магазин без маски - продавец отказала в обслуживании. В итоге все закончилось судом

Мужчине отказались продать спиртное - он был без маски Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске судили 28-летнего жителя столицы, который пришел в магазин без защитной маски. Завязался конфликт с продавцом. В итоге молодого человека обвинили в повреждении официального документа - книги замечаний и предложений. Как было дело, рассказали в прокуратуре Минска.

Уже нетрезвым мужчина пришел в магазин. Как он сам признался, отправился в торговую точку за добавкой - хотел еще купить спиртного. А маски с собой у него не оказалось, поэтому кассир не стала обслуживать покупателя. Это разозлило мужчину до такой степени, что он потребовал книгу замечаний и предложений. Записал там свою жалобу, но затем остыл и понял, что был не прав. И не нашел ничего лучшего, как вырвать лист со своей записью.

Этим действием молодой человек повредил документ и причинил магазину материальный ущерб. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в размере 40 базовых величин - это 1 тыс. 160 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.