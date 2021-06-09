Осужденные за коррупцию экс-замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и врач Александр Белецкий вышли на свободу

Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий и врач академик Александр Белецкий, которых осудили за коррупцию, вышли из тюрьмы. Об этом сообщает портал Onliner.

По данным источника, Лосицкого помиловали. Напомним, что он был приговорен к шести годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он провел за решеткой почти три года.

Несколько дней назад он попал домой.

– Да, это правда, отец на свободе, – рассказал сын Игоря Лосицкого. Он добавил, что больше никаких подробностей и комментариев.

Лосицкий был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение, в феврале 2019 года. По данным обвинения, Лосицкий в общей сложности получил взяток на сумму около $20 тысяч.

Он получил наказание в виде шести лет усиленного режима с конфискацией всего имущества (срок отсчитывается с момента задержания – это 29 июня 2018 года). Кроме того, Лосицкого на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Также, по информации издания, помилован и известный врач академик Александр Белецкий. Бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии признали виновным в получении взяток. Его приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

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