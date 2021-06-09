Роман Протасевич перенес тяжелую инфекцию: отец блогера рассказал о его состоянии в СИЗО

Роман Протасевич перенес тяжелую инфекцию. Фото: скриншот видео

Задержанного белорусского блогера Романа Протасевича посетил адвокат. Об этом рассказал его отец Дмитрий Протасевич.

По его словам, адвокат сообщил, что Роман перенес тяжелейшую форму тонзиллита. У него был воспалительный процесс в небных миндалинах, он сопровождается покраснением и болью.

– Со слов адвоката, он недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили – нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнить все эти вопросы, – рассказал Дмитрий Протасевич, его цитирует Радио НВ.

Он добавил, что адвокат не могла попасть к Роману 11 дней. Накануне следственные действия с ним длились семь часов.

– К сожалению, у нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые вменяются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя. Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос. Мы до сих пор не можем уточнить у адвоката многие детали, – пояснил отец Романа Протасевича, добавив, что здоровье сына вызывает у него опасения.

Напомним, что блогера задержали 23 мая после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным.

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