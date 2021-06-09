«Беларусь всегда подставляла плечо». Республика готова продать России старый картофель

Беларусь готова продать России старый картофель Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На Белорусско-азиатском форуме 9 июня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов заявил, что республика готова помочь России с поставками картофеля. Так замминистра отреагировал на заявление заместителя премьер-министра РФ об обсуждении возможности закупки в Беларуси картофеля - это предполагается сделать для стабилизации цен на внутреннем рынке.

- Беларусь всегда подставляла плечо России, нам подставляют плечо во многих вопросах, и здесь мы тоже будем сотрудничать, - цитирует Богданова БелТА.

Возможно, эту тему обсудят в среду в Минсельхозе России на уровне заместителей министров.

- По крайней мере, я привез с собой контакты для этой работы, - добавил Богданов.

Напомним, вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия обсуждает с белорусскими властями дополнительные закупки нескольких десятков тонн картофеля урожая прошлого года.