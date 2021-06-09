Белорусам предлагают летать в Грецию через Турцию - путь займет около 10 часов

Теперь отдых в Греции станет для белорусов дороже. Фото: beltourism.by

Путь до Греции займет около десяти часов, большую часть времени занимает пересадка в Стамбуле, пишет Sputnik. Стоимость перелета - 1000 евро на два человека, а цена за сам отдых при самом экономном варианте стартует от 1400 евро (без питания).

Ближайшие турпакеты в Грецию сформированы на конец июня. Виза делается две недели. Для вылета и прилета необходимо сдать ПЦР-тесты.

Ранее подобные предложения появились в отношении Черногории. Стоимость и длительность перелета соотносимы с вариантами по Греции, но в балканскую страну виза белорусам не нужна.

Туроператоры Греции аннулировали полетные программы с Беларусью из-за ограничений в отношении "Белавиа" после инцидента с самолетом Ryanair в Минске 23 мая.

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