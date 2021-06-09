«По состоянию здоровья». РПЦ утвердил отставку гродненского епископа, выступившего против насилия и фальсификаций

РПЦ утвердил отставку гродненского епископа, выступившего против насилия и фальсификаций. Фото: orthos.org

9 июня в Москве собрался синод Русской православной церкви - по удаленной связи. Иерархи обсудили рапорт главы БПЦ митрополита Минского и Заславского Вениамина - тот информировал о решении синода Белорусского экзархата, который собирался накануне. А именно - ходатайствовать перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом и синодом РПЦ «о почислении на покой архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия по состоянию здоровья».

В Москве согласились с этим ходатайством. Гродненскому иерарху решили определить место пребывания Минск, сообщает московская патриархия. На место архиепископа Артемия назначили епископа Слуцкого и Солигорского Антония. Раньше он управлял Слуцкой епархией. Ей, в свою очередь, временно будет руководить митрополит Минский и Заславский Вениамин - патриарший экзарх всея Беларуси.

Напомним, архиепископ Артемий стал известен после того, как выступил против насилия в отношении протестующих после выборов, а также говорил, что «на коленях надо стоять за все фальсификации, за ту ложь» и что «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог».