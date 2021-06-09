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Политика9 июня 2021 16:36

ЕС продолжит воздействовать на Беларусь, пока Протасевича не освободят – глава Евросовета

Также Шарль Мишель отметил, что Евросоюз поддерживает белорусский народ, который борется за демократию
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет воздействовать на Беларусь, пока Протасевич не окажется на свободе. Фото: скриншот видео

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет воздействовать на Беларусь, пока Протасевич не окажется на свободе. Фото: скриншот видео

Евросоюз будет воздействовать на Беларусь до тех пор, пока задержанный в Минске блогер Роман Протасевич не будет освобожден. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

– ЕС не успокоится, пока не отпустят Романа Протасевича. Мы считаем господина Лукашенко ответственным за его (Протасевича) физическое и психическое здоровье. Мы поддерживаем белорусский народ, борющийся за демократию, свободу слова и свободу СМИ, – написал политик.

Тем временем отец Романа Протасевича сообщил, что его посетила адвокат, которая рассказала, что блогер перенес в СИЗО КГБ тяжелейший тонзиллит. Также, по словам отца, здоровье Романа вызывает у него опасения.

Напомним, что блогера задержали 23 мая после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным.

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