ЕС продолжит воздействовать на Беларусь, пока Протасевича не освободят – глава Евросовета

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет воздействовать на Беларусь, пока Протасевич не окажется на свободе. Фото: скриншот видео

Евросоюз будет воздействовать на Беларусь до тех пор, пока задержанный в Минске блогер Роман Протасевич не будет освобожден. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

– ЕС не успокоится, пока не отпустят Романа Протасевича. Мы считаем господина Лукашенко ответственным за его (Протасевича) физическое и психическое здоровье. Мы поддерживаем белорусский народ, борющийся за демократию, свободу слова и свободу СМИ, – написал политик.

Тем временем отец Романа Протасевича сообщил, что его посетила адвокат, которая рассказала, что блогер перенес в СИЗО КГБ тяжелейший тонзиллит. Также, по словам отца, здоровье Романа вызывает у него опасения.

Напомним, что блогера задержали 23 мая после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным.

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