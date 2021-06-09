В Генпрокуратуре прокомментировали появившуюся информацию о необеспечении лекарствами станции скорой помощи в Солигорске

В Генпрокуратуре прокомментировали появившуюся информацию о необеспечении лекарственными препаратами. Фото: pixabay

Прокуратура Минской области провела проверку по факту размещенной в мае 2021 года в Теlegram-канале «Страна Для Жизни» информации о необеспечении лекарственными препаратами Солигорской станции скорой медицинской помощи ГУЗ «Минский областной центр скорой медицинской помощи». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В ходе проверки информация своего объективного подтверждения не нашла. Обеспечение лекарственными препаратами Солигорской станции скорой медицинской помощи осуществлялось в сроки, предусмотренные заключенным между учреждением здравоохранения и РУП «Минская фармация» договором поставки лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента», – заявили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что заявка на необходимые лекарственные средства для Солигорской станции скорой медицинской помощи своевременно направлена в РУП «Минская фармация». В указанный период станция скорой медицинской помощи была обеспечена лекарственными средствами в достаточном объеме.

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