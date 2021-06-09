Верховный суд оставил в СИЗО КГБ Виктора Бабарико Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подходит к концу рассмотрение в суде дела бывшего главы Белгазпромбанка, претендента по пост президента Беларуси Виктора Бабарико. После завершения судебного следствия адвокат обвиняемого выступил с ходатайством отпустить Бабарико из-под стражи - он находится в СИЗО КГБ.

Защитник мотивировал это тем, «нет оснований для такой меры пресечения и нет доказательств вины» подзащитного. Кроме того, раз судебное следствие уже почти завершилось, допрошены свидетели, у Бабарико нет возможности влиять на их показания. Также нахождение под стражей обвиняемого адвокат назвал «жесткой мерой», пишет sputnik.by.

Суд спросил мнение прокурора - тот заявил, что не видит оснований для изменения меры пресечения. После удаления в совещательную комнату суд решил не удовлетворять ходатайство и оставить Бабарико под стражей. В суде запланированы прения сторон на 21 июня, затем - последнее слово и приговор.

Напомним, Бабарико находится за решеткой уже почти год - с 18 июня 2020 года. Тогда потенциальному кандидату в президенты инкриминировали организацию незаконной деятельности.