Дмитрий Шепелев показал редкие фото с невестой

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками в Instagram редкими снимками с невестой. Фото: Instagram / dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками в Instagram редкими снимками. 38-летний шоумен опубликовал кадры со своей невестой – дизайнером Екатериной Тулуповой.

На снимках Шепелев позирует вместе с Тулуповой в салоне автомобиля, они мило улыбаются друг другу. В подписи к фото телеведущий поделился переживаниями.

– Такое счастье оставаться вдвоем хотя бы на несколько часов. Как говорится, с заходом солнца, когда дети ложатся спать, для родителей все только начинается. Как жаль, что будильник на 06:20 ну никак не отменишь, – написал Шепелев.

Кадры умилили подписчиков телеведущего, они оставили многочисленные восхищенные комментарии.

Новое фото Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой умилило поклонников. Фото: Instagram / dmitryshepelev

«Такие обаятельные», «Милашки», «Очаровательные», «Красивая семья, всем здоровья», «Идеальная пара!», «Красавцы», – написали поклонники Шепелева.

Напомним, что о романе Дмитрия и Екатерины стало известно в августе 2018-го. Осенью того же года сообщалось, что они живут вместе и воспитывают двоих детей: сына Шепелева от Жанны Фриске Платона и дочь Тулуповой от предыдущих отношений Ладу. В конце марта у пары родился первый общий ребенок – сын Тихон.

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