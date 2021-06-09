Солнечный зайчик привел к пожару в квартире в Лиде. Фото: pixabay

Как солнечный зайчик мог вызвать пожар в квартире в Лиде, объяснили судебные эксперты-пожаротехники.

«Пожар в одной из комнат на 11 этаже общежития в Лиде произошел еще в апреле. Хозяин комнаты был в это время на работе. Запах гари почувствовал сосед, который и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Люди не пострадали, огонь лишь повредил деревянный подоконник и стол», – напомнили эту историю в Госкомитете судебных экспертиз.

Там отметили, что в тот день погода была солнечная, а на окне стояла банка с водой.

«По предварительной версии, возгорание вызвали солнечные лучи, сфокусировавшиеся на поверхности деревянного стола», – уточняется в сообщении на сайте комитета.

Эксперты рассказали, что в данном случае пожар вспыхнул из-за сочетания нескольких условий.

«Это и наличие солнечных лучей, и предмет, способный фокусировать их, и горючий материал – поверхность деревянного стола. В точке фокусирования солнечных лучей температура постепенно увеличивалась и достигла температуры самовоспламенения материала. В экспертной практике такие происшествия встречаются редко, но, как видим, исключать их не стоит», – рассказал заместитель начальника управления специальных экспертиз УГКСЭ по Гродненской области подполковник юстиции Денис Крапивницкий.

Похожий случай произошел в прошлом году в поселке Юратишки Ивьевского района. Женщина оставила трехлитровую банку с водой на ступеньках веранды своего дома и ушла. На дым обратил внимание проезжающий мимо человек, который и вызвал МЧС. Причиной пожара стали солнечные лучи, которые сфокусировались на поверхности деревянной обшивки веранды дома через наполненную водой банку.

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