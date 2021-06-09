Тихановская выступила в Комитете по иностранным делам Сената США: вот что она заявила

Тихановская выступила в Комитете по иностранным делам Сената США/ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 июня экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила по видеосвязи в Комитете по иностранным делам Сената США. Вот что она сказала в завершении своей речи:

- Я настоятельно призываю Соединенные Штаты:

- Расширить санкции против приближенных Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как «Беларуськалий» и Мозырский НПЗ, выявить источники иностранного финансирования режима.

- Обсудить кризис в Беларуси во время громких международных мероприятий, таких как «Большая семерка», саммит НАТО, саммит США-ЕС и встреча США-Россия и пригласить белорусские демократические силы в учатии.

- Поддержать ЕС в проведении международной конференции высокого уровня по данной резолюции.

- Разработать пакет помощи от США на основе Всеобъемлющего плана ЕС для демократической Беларуси, чтобы заверить белорусов, что им будет помощь. США могут также участвовать в ассоциированном Форуме доноров и Встрече инвесторов.

- Эти действия помогут создать импульс для перехода к выборам - именно то, что требуют белорусы, - заявила Тихановская.