МИД Польши возмутил новый государственный праздник в Беларуси. Фото: pixabay
В министерстве иностранных дел Польши возмущены тем, что в Беларуси утвердили новый государственный праздник – День народного единства – в честь присоединения польских земель в 1939 году. Об этом сказано в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
Праздник будут отмечать 17 сентября. Именно дата и вызвала негодование у польской стороны.
Напомним, что ранее в пресс-службе президента Беларуси заявили, что 17 сентября 1939 года (тогда советские войска вошли на территорию Западной Беларуси, которая в тот момент была в составе Польши – ред.) «стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора».
«МИД с возмущением воспринял заявление властей Беларуси об учреждении нового праздника «День народного единства» 17 сентября», – отмечается в заявлении.
В польском МИД добавили, что «основывать историческую политику Беларуси на наследии пакта Сталина и Гитлера – это совершенно непонятно».
«Этот жест вписывается в российские действия, цель которых – по-своему интерпретировать очень сложную историю нашего региона, и он серьезно осложнит диалог и взаимопонимание Беларуси с соседними странами, а также странами всей Европы», – считают в МИД Польши.
В заявлении уточняется, что «17 сентября 1939 года Советский Союз напал на Польшу, которая один на один боролась с войсками гитлеровской Германии».
«Таким образом Советский Союз реализовал тайный протокол к подписанному СССР и Третьим рейхом 23 августа 1939 года пакту Молотова – Риббентропа, который непосредственно привел ко Второй мировой войне. Это совместное советско-нацистское нападение на Польшу начало самую ужасную в мировой истории войну, которая лишила жизни 60 миллионов людей, включая жителей Беларуси. Многие из них погибли в германских и советских концентрационных лагерях. 17 сентября 1939 года означало для сотен тысяч польских граждан лишение гражданства, достоинства и смерть в глубине Советской Росси», – отметили в польском МИД.
По мнению официальной Варшавы, «установление Дня национального единства в честь факта включения Беларуси в состав Союза Советских Социалистических Республик – это прославление советского наследия и попытка отрезать Беларусь от ее истинных корней».
Недавно МИД Беларуси предложил руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно покинуть страну. Это произошло после мероприятий в честь «дня проклятых солдат». В белорусском министерстве сочли это героизацией военных преступников.
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